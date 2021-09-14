14 вересня 19:45
Севілья --
Зальцбург --
14 вересня 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 вересня 22:00
Динамо --
Бенфіка --
14 вересня 22:00
Барселона --
Баварія --
14 вересня 22:00
Челсі --
Зеніт --
14 вересня 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 вересня 22:00
Лілль --
Вольфсбург --
14 вересня 22:00
Вільярреал --
Аталанта --
15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Спортивні турніри Олімпійські ігри Токіо 2020

З російським прапором у Криму: колишня українська спортсменка передала привіт "хейтерам"

Андрій Трофімов
14 вересня, 16:19
Олімпійська чемпіонка Токіо із синхронного плавання Марина Голядкіна опублікувала провокаційне фото. Спортсменка сфотографувалася з російським триколором в окупованому Криму

Марина Голядкина красується з російським прапором в окупованому Криму / Фото: Instagram

У такий спосіб Голядкіна передала привіт своїм хейтерам, під якими, мабуть, має на увазі колишніх співвітчизників. Позувала вона на набережній в Ялті.

"Вгадайте, де відпочиваю. Привіт хейтерам", – написала під фото спортсменка в Instagram.

Голядкіна народилася в Донецьку і до 2015 року виступала за збірну України, а потім прийняла російське громадянство.

На Олімпіаді-2020 у складі збірної РОК вона виборола золоту медаль. Днями раніше Голядкіну та інших олімпійських чемпіонів вшановували в Кремлі, де колишня українка зустрілася з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Сьогодні я щаслива, що можу стояти тут, поруч з вами, Володимире Володимировичу, і сказати голосно, що я захистила честь великої країни! Для мене це велике щастя", – пишалася нагородою спортсменка.

Реклама