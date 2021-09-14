З російським прапором у Криму: колишня українська спортсменка передала привіт "хейтерам"

Марина Голядкина красується з російським прапором в окупованому Криму / Фото: Instagram

У такий спосіб Голядкіна передала привіт своїм хейтерам, під якими, мабуть, має на увазі колишніх співвітчизників. Позувала вона на набережній в Ялті.

"Вгадайте, де відпочиваю. Привіт хейтерам", – написала під фото спортсменка в Instagram.

Голядкіна народилася в Донецьку і до 2015 року виступала за збірну України, а потім прийняла російське громадянство.

На Олімпіаді-2020 у складі збірної РОК вона виборола золоту медаль. Днями раніше Голядкіну та інших олімпійських чемпіонів вшановували в Кремлі, де колишня українка зустрілася з президентом РФ Володимиром Путіним.