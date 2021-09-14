С российским флагом в Крыму: бывшая украинская спортсменка передала привет "хейтерам"

Марина Голядкина красуется с российским флагом в оккупированном Крыму / Фото: Instagram

Таким образом Голядкина передала привет своим хейтерам, под которыми, вероятно, имела в виду бывших соотечественников. Позировала она на набережной в Ялте.

"Угадайте, где отдыхаю. Привет хейтерам", – написала под фото спортсменка в Instagram.

Голядкина родилась в Донецке и до 2015 года выступала за сборную Украины, а затем приняла российское гражданство.

На Олимпиаде-2020 в составе сборной РОК она завоевала золотую медаль. Днями ранее Голядкину и других олимпийских чемпионов чествовали в Кремле, где бывшая украинка встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным.