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Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
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З першого місця на останнє. Хемілтона виключено з протоколу кваліфікації Гран-прі Бразилії

Павло Василенко
13 листопада, 20:16
Стюарди Формули-1 оголосили про те, що Льюїс Хемілтон отримав дискваліфікацію за підсумками кваліфікації Гран-прі Бразилії.

Льюїс Хемілтон / Фото: Getty Images

Причиною для такого рішення став той факт, що зазор між закрилками заднього антикрила при включеній системі DRS на машині чемпіона, що діє, перевищив допустимі за регламентом 85 мм, повідомляє FIA.

Раніше ми писали, що Льюїс Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Бразилії.

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Отже, британський гонщик втратив завойовану ним на спринт поул-позиш і тепер стартуватиме з 20-го та останнього місця.

Крім того, Хемілтон має штраф у 5 позицій за підсумками спринту за заміну елемента двигуна.

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Перше місце на старті спринтерських перегонів перейшло до пілота Ред Булл Макса Ферстаппена, другим стартуватиме напарник Хемілтона по Мерседесу Валттері Боттас.

Нагадаємо, що 13 листопада на стаціонарній трасі Інтерлагос у Сан-Паулу відбудуться спринтерські перегони 19-го етапу сезону-2021 чемпіонату Формули-1 — Гран-прі Бразилії. Початок – о 21:30.