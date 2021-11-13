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Динамо --
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Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
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С первого места на последнее. Хэмилтон исключен из протокола квалификации Гран-при Бразилии

Павел Василенко
13 ноября, 20:16
Стюарды Формулы-1 объявили о том, что Льюис Хэмилтон получил дисквалификацию по итогам квалификации Гран-при Бразилии

Льюис Хэмилтон / Фото: Getty Images

Причиной для такого решения послужил тот факт, что зазор между закрылками заднего антикрыла при включенной системе DRS на машине действующего чемпиона превысил допустимые по регламенту 85 мм, сообщает FIA.

Ранее мы писали, что Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бразилии.

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Таким образом, британский гонщик потерял завоеванную им на спринт поул-позишен и теперь будет стартовать с 20-го и последнего места.

Кроме того, Хэмилтон имеет штраф в 5 позиций по итогам спринта за замену элемента двигателя.

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Первое место на старте спринтерской гонки перешло к пилоту Ред Булл Максу Ферстаппену, вторым будет стартовать напарник Хэмилтона по Мерседесу Валттери Боттас.

Напомним, что 13 ноября на стационарной трассе Интерлагос в Сан-Паулу состоится спринтерская гонка 19-го этапа сезона-2021 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бразилии. Начало – в 21:30.