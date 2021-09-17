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Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
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З думкою про пандемію: в Пекіні назвали девіз Олімпіади

Любомир Луканюк
17 вересня, 16:30
Світ повинен працювати разом заради кращого майбутнього, так вважають організатори зимової Олімпіади в китайській столиці, яка пройде в лютому

Олімпіада-2022 отримала девіз

Організаційний комітет зимових Олімпійських ігор в Пекіні представив офіційний девіз змагань.

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"Разом заради спільного майбутнього" – під таким гаслом в лютому наступного року пройде Олімпіаді в китайській столиці.

"Девіз відображає здатність Ігор долати глобальні виклики, демонструє єдність і колективні зусилля, втілюючи основні цінності олімпійського руху і мету досягнення єдності, миру і прогресу у всьому світі.

Ці слова також відображають загальні вимоги людства про те, що світ повинен працювати разом заради кращого майбутнього, особливо з урахуванням особливої ситуації з пандемією COVID-19", – йдеться в повідомленні оргкомітету.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні пройдуть з 4 по 20 лютого 2022 року.

У США закликають бойкотувати Олімпіаду-2022 або відібрати її у Китаю через геноцид. У 2018 році незалежна комісія ООН заявила, що отримала достовірні повідомлення про те, що не менше мільйона уйгурів та інших мусульман містяться в таборах в китайському регіоні Сіньцзян.

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