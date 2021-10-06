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З цим не можна жартувати: воротар Львова продовжив грати після моторошного перелому черепа

Сергій Шаховець
6 жовтня, 11:20
У матчі 10-го туру чемпіонату України воротар Львова Олександр Ільющенков отримав серйозну травму

Воротар Львова Ільющенков отримав травму в матчі проти Дніпра-1 / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

На 11-й хвилині поєдинку Дніпро-1 – Львів (1:0) голкіпер "городян" отримав удар в голову від хавбека Дніпра-1 Олександра Назаренка. Незважаючи на важке пошкодження, Ільющенков дограв матч до кінця.

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"Діагностували перелом скроневої кістки . Все було динамічно, але так вийшло. Це футбол, нічого не поробиш.

Чому не попросив заміну? Спочатку було боляче і почав відключатися. потім завдяки лікарям зрозумів, що можу дограти . Сказав, що якщо почуватимуся погано, то попрошу заміну. Так і дограв", – розповів голкіпер Львова в ефірі програми Футбол NEWS.

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Нагадаємо, що 31-річний голкіпер перейшов в команду Львова на правах вільного агента в січні 2021 року. У нинішньому сезоні Ільющенков зіграв 8 матчів, причому в двох поєдинках зберіг ворота "сухими".

Дивіться епізод в матчі, в якому Назаренко "в'їхав" коліном в голову Ільющенкова.

Додамо, що після десяти зіграних матчів Львів набрав шість очок і займає 13-е місце в турнірній таблиці чемпіонату України.

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