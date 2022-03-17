З 25 метрів влучу в голову: Долгополов після підготовки в Туреччині повернувся захищати Україну

Олександр Долгополов готовий захищати Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулого року Олександр Долгополов оголосив про завершення кар'єри через постійні травми. Відомий український тенісист майже зник з радарів спортивного життя. Відновити активну діяльність змусило вторгнення рашистських військ на територію України.

Незважаючи на проблеми зі здоров'ям на професійному рівні, Долгополов цілеспрямовано пройшов ази військової підготовки в Туреччині та вже приєднався до українських захисників столиці зі зброєю в руках. Про це спортсмен повідомив в Instagram.

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"Дякую нашим турецьким друзям. Звісно, за 5-7 днів я не став Рембо, але зі зброєю я вже почуваюся комфортно, а з 25 метрів у спокійній обстановці тренувань влучу в голову в 3 з 5 випадків. Це мій дім, і ми будемо його захищати з тими, хто залишився, і допомагатимемо чим можемо. Не збираюся засуджувати чоловіків, що виїхали. Війна – це страшно, і не кожен до неї готовий, усім нам є що втрачати", – написав тенісист.

Окрім цього, Долгополов повернувся в Київ з великою партією військової допомоги для тероборони столиці України.

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Раніше взяв у руки автомат ще один український тенісист Сергій Стаховський.