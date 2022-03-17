С 25 метров попаду в голову: Долгополов после подготовки в Турции вернулся защищать Украину

Александр Долгополов готов защищать Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

В прошлом году Александр Долгополов объявил о завершении карьеры из-за постоянных травм. Известный украинский теннисист практически пропал с радаров спортивной жизни. Восстановить активную деятельность заставило вторжение рашистских войск на территорию Украины.

Несмотря на проблемы со здоровьем на профессиональном уровне, Долгополов целенаправленно прошел азы военной подготовки в Турции и уже присоединился к украинским защитникам столицы с оружием в руках. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram.

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"Благодарю наших турецких друзей. Конечно, за 5-7 дней я не стал Рембо, но с оружием я уже веду себя комфортно, а с 25 метров в спокойной обстановке тренировок попаду в голову в 3 из 5 случаев. Это мой дом, и мы будем его защищать с теми, кто остался и будем помогать, чем можем. Не собираюсь осуждать выехавших мужчин. Война – это страшно и не каждый к ней готов, всем нам есть что терять" , – написал теннисист.

Кроме этого, Долгополов вернулся в Киев с большой партией военной помощи для теробороны столицы Украины.

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Ранее взял в руки автомат еще один украинский теннисист Сергей Стаховский.