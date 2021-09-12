Блювотне святкування після страшної аварії в Формулі-1: несподівана розв'язка

Яскраві кадри Гран-прі Італії / Фото: Reuters

На автодромі в Монці завершилася гонка Гран-прі Італії. Сенсаційну перемогу здобув пілот Макларена Даніель Ріккардо, другу сходинку посів його партнер Ландо Норріс, третій рядок дістався Валттері Боттасу з Мерседеса.

Такої трійки найкращих не очікував ніхто.

Але ... Як ми писали, претенденти на чемпіонський титул Льюїс Гамільтон і Макс Ферстаппен не поділили трасу і після зіткнення обидва зійшли з дистанції. При цьому болід Ферстаппена приземлився на голову Гамільтону. Життя британцеві врятувала захисна система Halo.

Хемілтон самостійно покинув болід

Відзначимо, що перемога в Італії стала першою з 2012 року для Макларена і першою для Ріккардо – з 2018-го.

Австралієць відсвяткував свій успіх вкрай негігієнічним ритуалом під назвою "шуї", який у непосвячених спостерігачів міг би викликати блювотний рефлекс. Ріккардо налив шампанське в свій черевик і випив з нього.

А потім те саме зробили його партнер по Макларену Ландо Норріс і бос команди Зак Браун.

Становище в особистому заліку пілотів

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 226,5 очок

2. Льюїс Гамільтон (Мерседес) – 221,5

3. Валттері Боттас (Мерседес) – 141

4. Ландо Норріс (Макларен) – 132

5. Серхіо Перес (Ред Булл) – 118

6. Шарль Леклер (Феррарі) – 104

7. Карлос Сайнс (Феррарі) – 97,5

8. Даніель Ріккардо (Макларен) – 83

9. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) – 66

10. Фернандо Алонсо (Альпін) – 50

11. Естебан Окон (Альпін) – 45

12. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – 35

13. Ланс Стролл (Астон Мартін) – 24

14. Юкі Цунода (Альфа Таурі) – 18

15. Джордж Расселл (Вільямс) – 15

16. Ніколас Латіфі (Вільямс) – 7

17. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) – 2

18. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) – 1

19. Мік Шумахер (Хаас) – 0

20. Роберт Кубіца (Альфа Ромео) – 0

21. Микита Мазепін (Хаас) – 0

Турнірне становище в Кубку конструкторів

1. Мерседес – 362,5 очка

2. Ред Булл – 344,5

3. Макларен – 215

4. Феррарі – 201,5

5. Альпін – 95

6. Альфа Таурі – 84

7. Астон Мартін – 59

8. Вільямс – 22

9. Альфа Ромео – 3

10. Хаас – 0

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Раніше ми писали, що на етапі Формули-1 ледь не сталося вбивство. Під час кваліфікаційних заїздів Гран-прі Італії канадський гонщик Ніколас Латіфі мало не розчавив зайця, який перебігав трасу.