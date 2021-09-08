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Він інший, але ще тут: дружина Шумахера розповіла про стан чоловіка

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
8 вересня, 13:56
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Після серйозної травми головного мозку, якої Міхаель зазнав на гірськолижному курорті, минуло вже майже вісім років
Міхаель Шумахер і його дружина Корінна
Міхаель Шумахер і його дружина Корінна / Фото: Getty Images

Корінна Шумахер, дружина семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера, поділилася подробицями відновлення свого чоловіка після страшної травми, якої той зазнав у грудні 2013 року.

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"Звісно, мені не вистачає Міхаеля. Я сумую за ним буквально кожного дня. Але, звичайно, його бракує не мені одній: діти, сім'я, його батько, всі теж дуже нудьгують. Але Міхаель тут, з нами. Інший, але він усе ще тут, і це додає нам сили"

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Міхаель Шумахер сім разів вигравав чемпіонат Формули-1
Міхаель Шумахер сім разів вигравав чемпіонат Формули-1 / Фото: Getty Images

"Наразі він продовжує проходити терапію. Ми робимо все від нас залежне, щоб Міхаелю стало краще, щоб йому було комфортно, і щоб він просто відчував, що ми поруч. Наголошу, що робитиму все, що зможу. Ми всі робитимемо"

Дім Шумахера
Дім Шумахера

"Ми намагаємося жити як звичайна сім'я – так, як Міхаель завжди любив і продовжує любити. Особисте – означає особисте", – так завжди говорив він. Для мене дуже важливо, щоб він міг продовжувати жити своїм особистим життям і отримувати від нього задоволення"

Міхаель Шумахер і його син Мік
Міхаель Шумахер і його син Мік / Фото: Reuters

"Раніше Міхаель завжди захищав нас, тепер ми захищаємо Міхаеля", – наводить слова Корінни RaceFans.

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Міхаель Шумахер. Фото skysports.com
Міхаель Шумахер. Фото skysports.com

Інтерв'ю з Корінною вийшло в рамках документального фільму, присвяченого Міхаелю Шумахеру, знятого стрімінговим сервісом Netflix.

Нагадаємо, з моменту отримання травми Міхаелем інформація про його стан здоров'я надходить дозовано. Є версія, що Шумахер не прикутий до ліжка. У ЗМІ також з'являлася інформація, що німець кілька разів відвідував елітні клініки, де проходив лікування стовбуровими клітинами.

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У родині Шумахера цю інформацію ніяк не коментували.

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