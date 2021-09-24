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2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
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Рвана рана і закривавлена кістка: моторошна травма ек-зірки Барселони

Сергій Шаховець
24 вересня, 11:31
Півзахисник іспанського Еспаньола Алеш Відаль отримав жахливу травму в матчі 5-го туру Ла-Ліги проти Бетіса (2:2)

Алеш Відаль отримав жахливу травму в матчі з Бетісом / Фото: sportbible

В одному з ігрових епізодів захисник Бетіса Пецелла врізався в ногу Відаля. В результаті екс-гравець Барселони отримав різану рану, з якої стирчала закривавлена кістка. За свій вчинок італійський грубіян отримав червону картку, після перегляду арбітром VAR.

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Таких жахливих наслідків можна було уникнути, якби не нехтування безпекою 32-річним футболістом, який в якості захисту використав дуже тонкі, схожі на картон щитки.

Болюча травма потребувала в цілому 15 швів і виключила Відаля з учасників матчу проти Алавеса, який відбувся в середу 22 вересня.

Додамо, що Алеш Відаль на початку сезону перейшов в Еспаньол з Севільї. У поточному чемпіонаті іспанець зіграв три поєдинки і забив один гол, якраз в матчі з Бетісом.

Найкращий етап своєї кар'єри Відаль провів у каталонській Барселоні, в складі якої двічі ставав чемпіоном Іспанії.

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