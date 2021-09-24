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Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
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Рваная рана и окровавленная кость: чудовищная травма эк-звезды Барселоны

Сергей Шаховец
24 сентября, 11:31
Полузащитник испанского Эспаньола Алеш Видаль получил ужасную травму в матче 5-го тура Ла-Лиги против Бетиса (2:2)

Алеш Видаль получил ужасную травму в матче с Бетисом / Фото: sportbible

В одном из игровых эпизодов защитник Бетиса Пецелла врезался в ногу Видаля. В результате экс-игрок Барселоны получил резаную рану, из которой торчала окровавленная кость. За свой поступок итальянский грубиян получил красную карточку, после просмотра арбитром VAR.

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Таких ужасных последствий можно было избежать, если бы не пренебрежение безопасностью 32-летним футболистом, который в качестве защиты использовал очень тонкие, похожие на картон щитки.

Болезненная травма потребовала в общей сложности 15 швов и исключила Видаля из участников матча против Алавеса, который состоялся в среду 22 сентября.

Добавим, что Алеш Видаль в начале сезона перешел в Эспаньол из Севильи. В текущем чемпионате испанец сыграл три поединка и забил один гол, как раз в матче с Бетисом.

Лучший этап своей карьеры Видаль провел в каталонской Барселоны, в составе которой дважды становился чемпионом Испании.

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