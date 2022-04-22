"Русский мир" вбиває мрії! Як орки зруйнували маріупольський футбол

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Андрій Санін, який дивом вибрався з блокадного Маріуполя, показав як зараз виглядає критий спорткомплекс, де займалися діти та основна команда ФК Маріуполь у зимовий період

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Фотографіями численних руйнувань віцепрезидент азовської команди поділився на своїй сторінці в Facebook. Дивитися на такі кадри без сліз дуже важко, особливо знаючи, що все це будувалося для дітей.

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"Живеш, мрієш, будуєш плани розвитку. Знаєш, що в тебе один із найкращих критих стадіонів України і тут безкоштовно навчаються футболу понад 300 юних футболістів. І тут до тебе в гості приходить непроханий "русский мир" і вбиває твою мрію. Горіть у пеклі, "освободітелі", – відповів оркам Андрій Санін.

Спорткомплекс мав такий вигляд до війни.

Рашисти продовжують знищувати спортивну інфраструктуру у всіх містах, де лише бувають. Ірпінь, Буча, Чернігів – вже оцінили втрати інфраструктури , а у Харкові, Маріуполі та інших українських містах орки продовжують руйнувати мирні цивільні об'єкти, а також вбивати українське населення.