"Русский мир" убивает мечты! Как орки разрушили мариупольский футбол

Российская армия разрушила инфраструктуру ФК Мариуполь / Фото: Коллаж: Сегодня

Андрей Санин, который чудом выбрался из блокадного Мариуполя, показал как сейчас выглядит крытый спорткомплекс, где занимались дети и основная команда ФК Мариуполь в зимний период.

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Фотографиями множественных разрушений вице-президент азовской команды поделился на своей странице в Facebook. Смотреть на такие кадры без слез очень трудно, особенно зная, что это все строилось для детей.

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"Живешь, мечтаешь, строишь планы развития. Знаешь, что у тебя один из лучших крытых стадионов Украины и здесь бесплатно учатся футболу более 300 юных футболистов. И тут к тебе в гости приходит незваный русский мир и убивает твою мечту. Горите в аду, освободители", – ответил оркам Андрей Санин.

А так спорткомплекс выглядел до войны.

Крытый спорткомплекс ФК Мариуполь до войны

Рашисты продолжают уничтожать спортивную инфраструктуру во всех городах, где только бывают. Ирпень, Буча, Чернигов – уже оценили потери инфраструктуры, а в Харькове, Мариуполе и других украинских городах орки продолжают рушить мирные гражданские объекты, а также убивать украинское население.