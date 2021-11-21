20 листопада 19:30
Ліверпуль 4
Арсенал 0
20 листопада 14:00
Львів 2
Зоря 1
20 листопада 17:00
Шахтар 2
Рух 0
20 листопада 19:30
Дніпро-1 3
Олександрія 1
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Керівництво Манчестер Юнайтед вирішило звільнити Сульшер. Воно коштуватиме 9 мільйонів євро

Павло Василенко
21 листопада, 08:33
За підсумками екстреного засідання правління Манчестер Юнайтед було прийнято рішення про розлучення з головним тренером Уле Гуннаром Сульшером

Уле Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

Сім'я Глейзерів скликала екстрені збори ради директорів у режимі відеоконференції під час другої половини матчу з Уотфордом (1:4), і в рамках переговорів директору клубу, що управляє, було доручено провести переговори з Сульшером про розірвання контракту.

Вважається, що виплата вихідної допомоги тренерові коштуватиме Манчестер Юнайтед приблизно 9 мільйонів євро, щоб достроково припинити його трирічний контракт, який норвежець підписав у серпні. Однак передбачається, що, можливо, сторони домовляться лише про виплату компенсації у вигляді заробітної плати за один сезон, повідомляє The Times.

Реклама

Тимчасово виконувачем обов'язків головного тренера Манчестер Юнайтед стане Даррен Флетчер, який допомагатиме Майкл Керрік. Обидва ексфутболісти манкуніанців входили до тренерського штабу Сульшера.

23 листопада Манчестер Юнайтед чекає виїзна гра з Вільярреалом у передостанньому турі групової стадії Ліги чемпіонів. Потім, у 13-му турі англійської Прем'єр-ліги, манкуніанці вирушать на виїзд до Лондона – до Челсі. Ця зустріч відбудеться у неділю, 28 листопада.