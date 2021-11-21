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20 ноября 14:00
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Шахтер 2
Рух 0
20 ноября 19:30
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Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
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Ворскла --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
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4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
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Минай --
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Руководство Манчестер Юнайтед приняло решение уволить Сульшер. Оно обойдется в 9 миллионов евро

Павел Василенко
21 ноября, 08:33
По итогам состоявшегося экстренного заседания правления Манчестер Юнайтед было принято решение о расставании с главным тренером Уле Гуннаром Сульшером

Уле Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

Семья Глейзеров созвала экстренное собрание совета директоров в режиме видеоконференции во время второй половины матча с Уотфордом (1:4), и в рамках переговоров управляющему директору клуба было поручено провести переговоры с Сульшером о расторжении контракта.

Считается, что выплата выходного пособия для тренера обойдется Манчестер Юнайтед примерно 9 миллионов евро, чтобы досрочно прекратить его трехлетний контракт, который норвежец подписал в августе. Однако предполагается, что возможно стороны договорятся лишь о выплате компенсации в виде заработной платы за один сезон, сообщает The Times.

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Временно исполняющим обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед станет Даррен Флетчер, помогать которому будет Майкл Кэррик. Оба экс-футболиста манкунианцев входили в тренерский штаб Сульшера.

23 ноября Манчестер Юнайтед предстоит выездная игра с Вильярреалом в предпоследнем туре групповой стадии Лиги чемпионов. Затем, в 13-м туре английской Премьер-лиги, манкунианцы отправятся на выезд в Лондон – к Челси. Эта встреча пройдет в воскресенье, 28 ноября.