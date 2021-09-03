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Україна --
Франція --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
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Рух --
Зоря --
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Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
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Ротань починає з перемоги над основним конкурентом. Україна стартувала у відборі на молодіжний Євро-2023

Сергій Шаховець
3 вересня, 21:46
Команда Руслана Ротаня провела у Сербії перший матч кваліфікаційного турніру на чемпіонат Європи-2023

Руслан Ротань / Фото: УАФ

Молодіжна збірна України U-21 з перемоги над сербами 1:0 починає відбір на молодіжний чемпіонат Євро-2023!

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У першому таймі ініціативою більше володіли українці, і вже на 14-й хвилині м'яч у ворота сербів забив півзахисник Металіста 1925 Дмитро Криськів, після пасу динамівця Вівчаренко.

У другій половині гри серби перехопили ініціативу, але підопічні Ротаня чітко зіграли в обороні, не давши супернику зрівняти рахунок.

"Молодіжка" України стартує з важливої перемоги і відбирає три очки у одного з фаворитів групи .

Наступний матч українці зіграють 7 вересня в Ковалівці проти збірної Вірменії .

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Відбірковий турнір Євро-2023 (U-21)
Група H

Сербія (U-21) – Україна (U-21) – 0: 1 (0: 1)

гол: Криськів (14).

Сербія (U-21) : Гордич, Бекович (Відославлевіч, 73), Честіч, Маркович, Данічіч, Павлович (Мілославлевіч, 56), Іліч, тетек, Йович (Гаврич, 80), Тедіч, Стевановіч.

Україна (U-21) : Нещерет, Сич, Таловеров, Батагов, Вівчаренко, Михайленко, Бондаренко, Криськів (Желізко, 68), Судаков (Драмбаев, 88), Назаренко (Брагар, 88), В'юнник (Супряга, 77).

Турнірна таблиця групи H

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