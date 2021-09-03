Ротань начинает с победы над основным конкурентом. Украина стартовала в отборе на молодежный Евро-2023

Руслан Ротань / Фото: УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 с победы над сербами 1:0 начинает отбор на молодежный чемпионат Евро-2023!

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В первом тайме инициативой больше владели украинцы, и уже на 14-й минуте мяч в ворота сербов забил полузащитник Металлиста 1925 Дмитрий Крыськив после паса динамовца Вивчаренко.

Во второй половине игры сербы перехватили инициативу, но подопечные Ротаня четко сыграли в обороне, не дав сопернику сравнять счет.

"Молодежка" Украины стартует с важной победы и отбирает три очка у одного из фаворитов группы.

Следующий матч украинцы сыграют 7 сентября в Коваливке против сборной Армении.

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Отборочный турнир Евро-2023 (U-21)

Группа H

Сербия (U-21) – Украина (U-21) – 0:1 (0:1)

Гол: Крыськив (14).

Сербия (U-21): Гордич, Бекович (Видославлевич, 73), Честич, Маркович, Даничич, Павлович (Милославлевич, 56), Илич, Тетек, Йович (Гаврич, 80), Тедич, Стеванович.

Украина (U-21): Нещерет, Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко, Михайленко, Бондаренко, Крыськив (Желизко, 68), Судаков (Драмбаев, 88), Назаренко (Брагару, 88), Вьюнник (Супряга, 77).

Турнирная таблица группы H