4 сентября 21:45
Украина --
Франция --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Ротань начинает с победы над основным конкурентом. Украина стартовала в отборе на молодежный Евро-2023

Сергей Шаховец
3 сентября, 21:46
Команда Руслана Ротаня провела в Сербии первый матч квалификационного турнира на чемпионат Европы-2023

Руслан Ротань / Фото: УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 с победы над сербами 1:0 начинает отбор на молодежный чемпионат Евро-2023!

Читайте также: Украина потеряла лучшего игрока УПЛ перед матчем с Францией

В первом тайме инициативой больше владели украинцы, и уже на 14-й минуте мяч в ворота сербов забил полузащитник Металлиста 1925 Дмитрий Крыськив после паса динамовца Вивчаренко.

Во второй половине игры сербы перехватили инициативу, но подопечные Ротаня четко сыграли в обороне, не дав сопернику сравнять счет.

"Молодежка" Украины стартует с важной победы и отбирает три очка у одного из фаворитов группы.

Следующий матч украинцы сыграют 7 сентября в Коваливке против сборной Армении.

Реклама

Отборочный турнир Евро-2023 (U-21)
Группа H

Сербия (U-21) – Украина (U-21) – 0:1 (0:1)

Гол: Крыськив (14).

Сербия (U-21): Гордич, Бекович (Видославлевич, 73), Честич, Маркович, Даничич, Павлович (Милославлевич, 56), Илич, Тетек, Йович (Гаврич, 80), Тедич, Стеванович.

Украина (U-21): Нещерет, Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко, Михайленко, Бондаренко, Крыськив (Желизко, 68), Судаков (Драмбаев, 88), Назаренко (Брагару, 88), Вьюнник (Супряга, 77).

Турнирная таблица группы H

Реклама