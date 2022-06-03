Росію послали за відомою адресою: у Москви відібрали чемпіонат Європи-2023

Росія не проводитиме ЧЄ-2023 з художньої гімнастики / Фото: Колаж: Сьогодні

У травні 2023 року чемпіонат Європи з художньої гімнастики мав відбутися у Москві. Але повномасштабна агресія Росії проти України поставила хрест на цьому заході.

Європейська гімнастична спілка (ЄГС) відібрала у Росії право на проведення ЧЄ-2023. Відповідне рішення з'явилося на офіційному сайті організації.

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Виконком ЄДС ухвалив рішення оголосити прийом нових заявок на організацію чемпіонату, оскільки через санкції Росія не може "виконати зобов'язання, закладені у договорі про захід". Прийом заявок завершиться 24 червня.

Нагадаємо, що внаслідок вторгнення Росії в Україну за підтримки Білорусі у лютому 2022 року російські та білоруські гімнасти були усунені від міжнародних змагань під егідою Міжнародної федерації гімнастики (FIG). Крім того, ці країни позбавили права проведення міжнародних змагань.

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Раніше ми повідомляли, як коханка Путіна Аліна Кабаєва зраділа санкціям проти Росії. Від цих обмежень, за словами колишньої гімнастки, російський спорт лише виграє.