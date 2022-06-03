3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Россию послали по известному адресу: у Москвы отобрали чемпионат Европы-2023

Сергей Шаховец
3 июня, 13:11
Российский спорт продолжают изолировать от мирового сообщества за агрессию Мордора против Украины

Россия не будет проводить ЧЕ-2023 по художественной гимнастике / Фото: Коллаж: Сегодня

В мае 2023 года чемпионат Европы по художественной гимнастике должен был состоятся в Москве. Но полномасштабная агрессия России против Украины поставила крест на этом мероприятии.

Европейский гимнастический союз (ЕГС) отобрал у России право на проведение ЧЕ-2023. Соответствующее решение появилось на официальном сайте организации.

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Исполком ЕГС принял решение объявить прием новых заявок на организацию чемпионата, поскольку из-за санкций Россия не может "выполнить обязательства, заложенные в договоре о мероприятии". Прием заявок завершиться 24 июня.

Напомним, что в результате вторжения России в Украину при поддержке Беларуси в феврале 2022 года российские и белорусские гимнасты были отстранены от международных соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Кроме того, эти страны лишили права на проведение международных соревнований.

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Ранее мы сообщали, как любовница Путина Алина Кабаева обрадовалась санкциям против России. От этих ограничений, по словам бывшей гимнастки, российский спорт только выиграет.