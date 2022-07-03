Росію треба виключити зі всіх змагань. Потужна підтримка від легенди Норвегії

П'ятиразовий олімпійський чемпіон з лижних перегонів норвежець Йоханнес Клебо категорично проти участі російських лижників на етапах Кубка світу та у чемпіонаті світу. Раніше Україна оголосила бойкот змаганням, де будуть росіяни.

"Я повинен сказати, що в мене була досить чітка думка, відколи все почалося.

Спортсмени з України не можуть взяти участі у чемпіонаті світу, бо вони захищають свою країну. А представники країни, яка розв'язала війну, виходитимуть на старт? Це безперечно неправильно.

І це стосується абсолютно всіх видів спорту загалом", – цитує Клебо Чемпіонат.