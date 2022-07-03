Россию нужно исключить из всех соревнований. Мощная поддержка от легенды Норвегии

Клебо поддерживает Украину с первого дня войны / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо категорически против участия российских лыжников на этапах Кубка мира и в чемпионате мира. Ранее Украина объявила бойкот соревнованиям, где будут россияне.
"Я должен сказать, что у меня было довольно четкое мнение, с тех пор как все началось.
Спортсмены из Украины не могут принять участия в чемпионате мира, потому что они защищают свою страну. А представители страны, которая развязала войну, будут выходить на старт? Это определенно неправильно.
И это касается абсолютно всех видов спорта в целом", – цитирует Клебо Чемпионат.
Йоханнес Клебо – 25 летний норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка мира, двукратный победитель многодневки Тур де Ски.
Рекордсмен среди мужчин по количеству побед на этапах Кубка мира за всю историю лыжного спорта.
Ранее мы рассказывали, как Клебо сломал себе пальцы, измеряя силу удара.