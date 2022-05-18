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Росію цікавить Україна без українців. Кличко розкрив плани окупантів

Сергій Шаховець
18 травня, 11:10
Зірка світового боксу Володимир Кличко з перших днів війни перебував у столиці України, де допомагав братові протистояти російській агресії

Володимир Кличко на власні очі бачив звірства рашистів / Фото: Колаж: Сьогодні

Майже три місяці триває війна, яку розв'язала путінська Росія проти України. Російсько-фашистські війська щодня вбивають мирних українських громадян та руйнують інфраструктуру.

Легендарний боксер Володимир Кличко розповів в інтерв'ю іноземним ЗМІ про злочини рашистів в Україні.

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"Росії потрібна Україна. Але, як ми бачимо, їх цікавить Україна без українців. Саме тому російські війська вбивають цивільне населення: різанина, бомбардування житлових кварталів забороненими фосфорними та касетними бомбами.

Я був у Бучі, бачив усе на власні очі. Бачив закатованих у тортурах цивільних із зв'язаними за спиною руками. Їх усіх вбили пострілом у потилицю. Це страта.

/ Фото: Reuters

Постраждало багато дітей: убито або поранено понад 1000 людей. Ми не знаємо точних цифр, адже постійно знаходимо нові місця масових страт. Ми не знаємо точних цифр, адже кількість потерпілих зростає щодня", – цитує Кличка-молодшого vringe.com.

Раніше ми повідомляли, що Володимир Кличко звернувся до героїв "Азовсталі", які майже три місяці відбивали атаки російських фашистів.

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