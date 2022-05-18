Росію цікавить Україна без українців. Кличко розкрив плани окупантів

Майже три місяці триває війна, яку розв'язала путінська Росія проти України. Російсько-фашистські війська щодня вбивають мирних українських громадян та руйнують інфраструктуру.

Легендарний боксер Володимир Кличко розповів в інтерв'ю іноземним ЗМІ про злочини рашистів в Україні.

"Росії потрібна Україна. Але, як ми бачимо, їх цікавить Україна без українців. Саме тому російські війська вбивають цивільне населення: різанина, бомбардування житлових кварталів забороненими фосфорними та касетними бомбами.

Я був у Бучі, бачив усе на власні очі. Бачив закатованих у тортурах цивільних із зв'язаними за спиною руками. Їх усіх вбили пострілом у потилицю. Це страта.