Я пишаюся! Кличко звернувся до героїв на "Азовсталі"

Екс-боксер та брат мера Києва підтримав захисників Маріуполя, які з останніх сил захищаються від атак фашистів

Володимир Кличко висловився про бійців на "Азовсталі"

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже майже три місяці. Найгарячішою точкою залишається Маріуполь, де окупанти буквально знищують місто, а також його інфраструктуру та мирне населення.

Оплотом оборони Маріуполя залишається завод "Азовсталь", де у бомбосховищах ховаються жінки та діти, а також воїни полку "Азов". Фашисти нещадно б'ють по локації ракетами та бомбами.

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До героїв на "Азовсталі" записав колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко. Спортсмен заявив, що він пишається захисниками Маріуполя

"Я пишаюся нашими хоробрими українськими жінками та чоловіками на "Азовсталі", які страждають і борються за своє життя, свої сім'ї, своє місто Маріуполь. За свободу в Україні та за європейські цінності".

Зазначимо, що у вихідні "Азовсталь" стала відома всьому світу завдяки Євробаченню. Лідер Kalush Orchestra Олег Псюк після виступу у прямому ефірі звернувся до світової спільноти із проханням врятувати героїв Маріуполя.

До речі, у результаті Kalush Orchestra стали переможцями Євробачення. За пісню "Stefania" віддали свої голоси переважна більшість шанувальників конкурсу у всій Європі.