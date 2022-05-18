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Россию интересует Украина без украинцев. Кличко раскрыл планы оккупантов

Сергей Шаховец
18 мая, 11:10
Звезда мирового бокса Владимир Кличко с первых дней войны находился в столице Украины, где помогал брату противостоять российской агрессии

Владимир Кличко собственными глазами видел зверства рашистов / Фото: Коллаж: Сегодня

Почти три месяца продолжается война, которую развязала путинская Россия против Украины. Российско-фашистские войска ежедневно убивают мирных украинских граждан и разрушают инфраструктуру.

Легендарный боксер Владимир Кличко рассказал в интервью иностранным СМИ о преступлениях рашистов в Украине.

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"России нужна Украина. Но, как мы видим, их интересует Украина без украинцев. Именно поэтому российские войска убивают гражданское население: резня, бомбардировка жилых кварталов запрещенными фосфорными и кассетными бомбами.

Я был в Буче, видел все своими глазами. Видел замученных пытками гражданских со связанными за спиной руками. Их всех убили выстрелом в затылок. Это казнь.

/ Фото: Reuters

Пострадало много детей: убито или ранено более 1000 человек. Мы не знаем точных цифр, ведь постоянно находим новые места массовых казней. Мы не знаем точных цифр, ведь количество пострадавших растет каждый день", – цитирует Кличко-младшего vringe.com.

Ранее мы сообщали, что Владимир Кличко обратился к героям "Азовстали", которые почти три месяца отражали атаки российских фашистов.

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