Россию интересует Украина без украинцев. Кличко раскрыл планы оккупантов

Владимир Кличко собственными глазами видел зверства рашистов / Фото: Коллаж: Сегодня
Почти три месяца продолжается война, которую развязала путинская Россия против Украины. Российско-фашистские войска ежедневно убивают мирных украинских граждан и разрушают инфраструктуру.
Легендарный боксер Владимир Кличко рассказал в интервью иностранным СМИ о преступлениях рашистов в Украине.
"России нужна Украина. Но, как мы видим, их интересует Украина без украинцев. Именно поэтому российские войска убивают гражданское население: резня, бомбардировка жилых кварталов запрещенными фосфорными и кассетными бомбами.
Я был в Буче, видел все своими глазами. Видел замученных пытками гражданских со связанными за спиной руками. Их всех убили выстрелом в затылок. Это казнь.
Пострадало много детей: убито или ранено более 1000 человек. Мы не знаем точных цифр, ведь постоянно находим новые места массовых казней. Мы не знаем точных цифр, ведь количество пострадавших растет каждый день", – цитирует Кличко-младшего vringe.com.
Ранее мы сообщали, что Владимир Кличко обратился к героям "Азовстали", которые почти три месяца отражали атаки российских фашистов.