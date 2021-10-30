30 жовтня 46’
Маріуполь 1
Динамо 2
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
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Російський хокеїст загинув після падіння з 25-го поверху

Любомир Луканюк
30 жовтня, 14:39
Івану Биткіну було 24 роки. Що спричинило трагедію, слідчі поки не називають

Іван Биткін загинув

Хокеїст Іван Биткін помер після падіння з 25-го поверху у Москві. 24-річний спортсмен випав із вікна житлового будинку вночі з 29 на 30 жовтня. Раніше російський волейболіст викинувся з вікна через ставки.

Тіло хокеїста виявили на козирку технічного поверху. Причини падіння з'ясовують слідчі.

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Биткін грав за столичну Зірку, Торос із Нефтекамська та Ценг Тоу із Цзиліня (Китай) у період з 2017 по 2020 рік.

У регулярному чемпіонаті Вищої хокейної ліги сезону-2019/2020 захисник взяв участь у 12 матчах, у яких віддав дві результативні передачі.

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Раніше ми писали, що легендарний тренер розбився на мотоциклі. Його підопічна взяла "золото" Токіо-2020. Тренер жіночої збірної США з фехтування на рапірах Ентоні Ліч загинув у віці 62 роки. Перед смертю він повернувся з Олімпіади, де Лі Кіфер стала чемпіонкою.