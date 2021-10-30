Российский хоккеист погиб после падения с 25-го этажа

Иван Биткин погиб

Хоккеист Иван Биткин умер после падения с 25-го этажа в Москве. 24-летний спортсмен выпал из окна жилого дома ночью с 29 на 30 октября. Ранее российский волейболист выбросился из окна из-за ставок.

Тело хоккеиста обнаружили на козырьке технического этажа. Причины падения выясняют следователи.

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Биткин играл за столичную Звезду, Торос из Нефтекамска и Ценг Тоу из Цзилиня (Китай) в период с 2017 по 2020 год.

В регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона-2019/2020 защитник принял участие в 12 матчах, в которых отдал две результативные передачи.

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