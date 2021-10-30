30 октября 51’
Мариуполь 1
Динамо 2
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
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Мальме --
Челси --
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Динамо --
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Российский хоккеист погиб после падения с 25-го этажа

Любомир Луканюк
30 октября, 14:39
Ивану Биткину было 24 года. Что послужило причиной трагедии, следователи пока не называют

Иван Биткин погиб

Хоккеист Иван Биткин умер после падения с 25-го этажа в Москве. 24-летний спортсмен выпал из окна жилого дома ночью с 29 на 30 октября. Ранее российский волейболист выбросился из окна из-за ставок.

Тело хоккеиста обнаружили на козырьке технического этажа. Причины падения выясняют следователи.

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Биткин играл за столичную Звезду, Торос из Нефтекамска и Ценг Тоу из Цзилиня (Китай) в период с 2017 по 2020 год.

В регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона-2019/2020 защитник принял участие в 12 матчах, в которых отдал две результативные передачи.

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