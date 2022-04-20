Російський футболіст демонстративно проігнорував оплески на адресу України (фото)

Владислав Левін відмовився підтримати Україну перед матчем чемпіонату Чехії

Російські спортсмени продовжують ганьбити, намагаючись догодити своєму уряду на тлі війни з Україною. Нещодавно Артем Северюхін дозволив собі нацистське вітання на чемпіонаті Європи з картингу.

А у вихідні вже впав обличчям у багнюку футболіст чеського клубу Словацко Владислав Левін. Його команда проводила поєдинок чемпіонату проти місцевого гранда – празької Спарти.

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Перед грою гравці вишикувалися в центральному колі та аплодували на підтримку України, яка страждає від військової агресії РФ. Тим часом єдиним футболістом, який відмовився це робити, став саме Левін, який демонстративно тримав руки за спиною.

Карма помстилася Владиславу. Перед перервою при рахунку 1:1 Левін на рівному місці підсковзнувся перед своїм штрафним і подарував м'яч Дочкалу, який реалізував вихід віч-на-віч. В результаті поєдинок закінчився перемогою столичного клубу з рахунком 3:1.

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Не витримав після матчу головний тренер Словацко Мартін Сведік. Коуч публічно засудив свого підопічного за помилку, яка вплинула на перебіг матчу. Мартін припустив, що футболіст, найімовірніше, навіть у заявку не потрапить на наступний поєдинок.

Пражани продовжують боротьбу за чемпіонство. Спарта йде третьою, відстаючи від лідера Славії на 4 бали. Словецько йде на четвертому місці, відстаючи від Спарти на 10 балів.