Российский футболист демонстративно проигнорировал аплодисменты в адрес Украины (фото)

Владислав Левин отказался поддержать Украину перед матчем чемпионата Чехии

Российские спортсмены продолжают позориться, пытаясь угодить своему правительству на фоне войны с Украиной. Недавно Артем Северюхин позволил себе нацистское приветствие на чемпионате Европы по картингу.

А на выходных уже упал лицом в грязь футболист чешского клуба Словацко Владислав Левин. Его команда проводила поединок чемпионата против местного гранда – пражской Спарты.

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Перед матчем игроки выстроились в центральном круге и аплодировали в поддержку Украины, которая страдает от военной агрессии РФ. Тем временем, единственный футболистом, который отказался это делать, стал как раз Левин, который демонстративно держал руки за спиной.

Карма отомстила Владиславу. Перед перерывом при счете 1:1 Левин на ровном месте подскользнулся перед своей штрафной и подарил мяч Дочкалу, который реализовал выход один на один. В итоге поединок закончился победой столичного клуба со счетом 3:1.

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Не выдержал после матча главный тренер Словацко Мартин Сведик. Коуч публично осудил своего подопечного за ошибку, которая повлияла на ход матча. Мартин предположил, что футболист, скорее всего, даже в заявку не попадет на следующий поединок.

Пражане продолжают борьбу за чемпионство. Спарта идет третьей, отставая от лидера Славии на четыре балла. Словацко же идет на четвертом месте, отставая от Спарты на десять баллов.