Російський автогонщик із дівчиною заживо згоріли в машині

Гонщик Іван Куренбін вилетів у кювет, де врізався в опору ЛЕП, після цього автомобіль загорівся. Разом із ним у машині знаходилася мотогонщиця Тетяна Ігушина

Іван Куренбін і Тетяна Ігушина

У Ленінградській області сталася страшна аварія, в результаті якої загинув відомий автогонщик Іван Куренбін і мотогонщиця Тетяна Ігушина.

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Трагедія сталася близько десятої вечора. Porshe 911 Turbo вилетів у кювет, де врізався в опору ЛЕП. Після цього автомобіль загорівся. Тіла водія та пасажирки обгоріли до невпізнання.

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36-річний Куренбін брав участь у змаганнях різних гоночних серій. 32-річна Ігушина відома своєю участю в жіночій навколосвітній подорожі на мотоциклах.

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Іван Куренбін народився у відомій петербурзькій сім'ї радянського фігуриста, тричі срібного призера чемпіонатів СРСР, бізнесмена і колекціонера антикваріату Володимира Куренбіна. Мати гонщика – власниця арт-готелю, сестра – стиліст. Сам загиблий також займався бізнесом, керував архітектурно-художньою студією, тримав дрифт-майстерню і володів готелем поруч із Двірцевою площею.