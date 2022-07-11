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Російські варвари знищили черговий український стадіон (фото)

Сергій Шаховець
11 липня, 16:42
Окупанти продовжують цілеспрямовано знищувати спортивну інфраструктуру України

Стадіон у Бахмуті зазнав обстрілу російських військ / Фото: Колаж: Сьогодні

Новою ціллю російських військ став стадіон "Металург" у місті Бахмут Донецької області. Внаслідок обстрілу зруйновано трибуну та приміщення арени. Раніше окупанти ракетним ударом "демілітаризували" стадіон у Миколаєві.

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Спортивний комплекс "Металург" був збудований у 1949 році. У 2012 році на арені було проведено реконструкцію вартістю 119,4 мільйона гривень.

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На базі комплексу проводили спортивні змагання з легкої атлетики, єдиноборств та футболу. Стадіон використовувала як резервну арену команда Першої ліги Краматорськ.

У манежі спорткомплексу тренувалися олімпійські та паралімпійські збірні України з легкої атлетики.

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Арена вміщує 4800 глядачів, легкоатлетичний манеж – 800 людей.

Раніше міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, скільки коштуватиме відновлення знищених рашистами спортивних об'єктів. Приблизна сума збитків оцінюється сотнями мільйонів доларів.

Вадим Гутцайт назвав скільки спортивних об'єктів постраждало від війни / Фото: Колаж: Сьогодні