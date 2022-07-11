Российские варвары уничтожили очередной украинский стадион (фото)

Стадион в Бахмуте подвергся обстрелу российских войск / Фото: Коллаж: Сегодня

Новой целью российских войск оказался стадион "Металлург" в городе Бахмут Донецкой области. В результате обстрела разрушена трибуна и помещения арены. Ранее оккупанты ракетным ударом "демилитаризировали" стадион в Николаеве.

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Спортивный комплекс "Металлург" был построен в 1949 году. В 2012 году на арене была проведена реконструкция стоимостью 119,4 миллиона гривен.

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На базе комплекса проводились спортивные соревнования по легкой атлетике, единоборствам и футболу. Стадион использовался в качестве резервной арены командой Первой лиги Краматорск.

В манеже спорткомплекса проводили подготовку олимпийские и паралимпийские сборные Украины по легкой атлетике.

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Арена вмещает 4800 зрителей, легкоатлетический манеж – 800 человек.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, во сколько обойдется восстановление уничтоженных рашистами спортивных объектов. Приблизительная сумма ущерба оценивается сотнями миллионов долларов.