Вирва глибиною 5 метрів. Рашисти "демілітаризували" стадіон Миколаєва (фото)

Уранці 28 червня російські злочинці обстріляли ракетами Миколаїв. Орки запустили по місту 11 ракет. Одна з них потрапила центральним стадіоном Миколаєва.

Мабуть, на думку рашистів, спортивна споруда є військовим об'єктом.

Внаслідок розриву ракети на біговій доріжці стадіону утворилася величезна вирва глибиною 5 метрів, а завширшки понад 15 метрів.

Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич прокоментував черговий злочин рашистів.

"Ракета потрапила на наш центральний стадіон. Добре, що ніхто не загинув, там нікого не було. Минулого року ми здали адміністративно-побутовий корпус – там усе новеньке... Знищено.

Нове поле ми зробили з обігрівом – ракета потрапила туди, у чашу стадіону, залишивши по собі вирву в 15 м завширшки та 5 м углиб", – сказав Сенкевич в інтерв'ю Українській правді.