Російські пропагандисти цього не покажуть. Свьонтек зірвала овації підтримкою України

Іга Свентек не забуває про Україну / Фото: Reuters

Польська тенісистка Іга Свьонтек вдруге у своїй кар'єрі виграла турнір Великого шолома Ролан Гаррос. У фіналі 21-річна зірка тенісу перемогла американку Корі Гауфф.

Після фінального поєдинку Іга Свьонтек виступила з промовою перед глядачами. Полька не забула про Україну та нагадала про війну, яку розв'язала Росія. Глядачі зустріли оваціями слова переможниці Ролан Гаррос.

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"Хотіла б сказати ще кілька слів про Україну... Будьте сильними, бо війна все ще продовжується. Після моєї першої заяви в Доха я сподівалася, що ситуація стане кращою, і я все ще не втрачаю надію і підтримуватиму вас", – сказала тенісистка.

Нагадаємо, що Іга Свентек традиційно виступає у кепці з синьо-жовтою стрічкою – на знак підтримки Україні. Спортсменка солідарна з українцями, як і весь світ.