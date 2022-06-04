4 червня 16:00
Вірменія 1
Ірландія 0
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Російські пропагандисти цього не покажуть. Свьонтек зірвала овації підтримкою України

Сергій Шаховець
4 червня, 19:36
Перша ракетка світу Іга Свьонтек ні на хвилину не забуває про Україну. Полька продовжує підтримувати нашу країну у протистоянні російським варварам

Іга Свентек не забуває про Україну / Фото: Reuters

Польська тенісистка Іга Свьонтек вдруге у своїй кар'єрі виграла турнір Великого шолома Ролан Гаррос. У фіналі 21-річна зірка тенісу перемогла американку Корі Гауфф.

Після фінального поєдинку Іга Свьонтек виступила з промовою перед глядачами. Полька не забула про Україну та нагадала про війну, яку розв'язала Росія. Глядачі зустріли оваціями слова переможниці Ролан Гаррос.

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"Хотіла б сказати ще кілька слів про Україну... Будьте сильними, бо війна все ще продовжується.

Після моєї першої заяви в Доха я сподівалася, що ситуація стане кращою, і я все ще не втрачаю надію і підтримуватиму вас", – сказала тенісистка.

Нагадаємо, що Іга Свентек традиційно виступає у кепці з синьо-жовтою стрічкою – на знак підтримки Україні. Спортсменка солідарна з українцями, як і весь світ.

Іга Cвентек виграла Ролан Гаррос зі стрічкою у кольорах нашого прапора / Фото: Reuters