Российские пропагандисты это не покажут. Свентек сорвала овации поддержкой Украины

Ига Свентек не забывает об Украине / Фото: Reuters
Польская теннисистка Ига Свентек второй раз в своей карьере выиграла турнир Большого шлема Ролан Гаррос. В финале 21-летняя звезда тенниса победила американку Кори Гауфф.
После финального поединка Ига Свентек выступила с речью перед зрителями. Полька не забыла об Украине и напомнила о войне, которую развязала Россия. Зрители встретили овациями слова победительницы Ролан Гаррос.
"Хотела бы сказать еще несколько слов об Украине... Будьте сильными, потому что война все еще продолжается.
После моего первого заявление в Доха я надеялась, что ситуация станет лучше, и я все еще не теряю надежду и буду поддерживать вас", – сказала теннисистка.
Напомним, что Ига Свентек традиционно выступает в кепке с сине-желтой лентой – в знак поддержки Украине. Спортсменка солидарна с украинцами, как и весь мир.