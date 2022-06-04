4 июня 16:00
Армения 1
Ирландия 0
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
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Российские пропагандисты это не покажут. Свентек сорвала овации поддержкой Украины

Сергей Шаховец
4 июня, 19:36
Первая ракетка мира Ига Свентек ни на минуту не забывает об Украины. Полька продолжает поддерживать нашу страну в противостоянии российским варварам

Ига Свентек не забывает об Украине / Фото: Reuters

Польская теннисистка Ига Свентек второй раз в своей карьере выиграла турнир Большого шлема Ролан Гаррос. В финале 21-летняя звезда тенниса победила американку Кори Гауфф.

После финального поединка Ига Свентек выступила с речью перед зрителями. Полька не забыла об Украине и напомнила о войне, которую развязала Россия. Зрители встретили овациями слова победительницы Ролан Гаррос.

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"Хотела бы сказать еще несколько слов об Украине... Будьте сильными, потому что война все еще продолжается.

После моего первого заявление в Доха я надеялась, что ситуация станет лучше, и я все еще не теряю надежду и буду поддерживать вас", – сказала теннисистка.

Напомним, что Ига Свентек традиционно выступает в кепке с сине-желтой лентой – в знак поддержки Украине. Спортсменка солидарна с украинцами, как и весь мир.

Ига Свентек выиграла Ролан Гарос с ленточкой в цветах нашего флага / Фото: Reuters