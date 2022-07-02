Росіяни винні у злочинах. Долгополов добив рашистів їхньою пропагандою

Росіяни відповідальні за всі злочини своєї держави / Фото: Колаж: Сьогодні

Олександр Долгополов навів цитату радянського прокурора на Нюрнберзькому процесі, який звинуватив народ Німеччини у підтримці злочинів свого уряду.

"Слова радянського прокурора на Нюрнберзькому процесі: "Всі німці винні у злочинах Німеччини нарівні зі своїм урядом. Бо саме вони обрали і не зупинили свою владу, коли вона чинила злочини проти людства".

А потім експерша ракетка України додала коментар до посту:

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Це просто для уточнення тим, хто каже, що ані люди, ані спорт, ані інші громадяни не мають до цього ніякого відношення. Саме Росія після Другої світової війни звинуватила народи в однаковій вині.

Але, привіт, ти досі можеш продовжувати їх захищати, це "нормально", – написав Долгополов у Twitter.

Справді, краще і не скажеш усім захисникам росіян, які вимагають повернути спортсменів з країни-агресора на світові майданчики.

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Раніше Олександр Долгополов висміяв Макрона після його поста про трагедію у Кременчуці. Українець розвіяв ілюзії президента Франції про те, що росіяни не знають правди про війну в Україні.