Россияне виноваты в преступлениях. Долгополов добил рашистов их пропагандой

Россияне ответственны за все преступления своего государства / Фото: Коллаж: Сегодня

Александр Долгополов привел цитату советского прокурора на Нюрнбергском процессе, который обвинил народ Германии в пособничестве преступлениям своего правительства.

"Слова советского прокурора на Нюрнбергском процессе: "Все немцы виноваты в преступлениях Германии наравне со своим правительством. Ибо именно они выбрали и не остановили свою власть, когда они совершали преступления против человечества".

А затем экс-первая ракетка Украины добавил комментарий к посту:

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"Это просто для уточнения тем, кто говорит, что ни люди, ни спорт, ни другие граждане не имеют к этому ничего общего. Именно Россия после Второй мировой войны обвинила народы в одинаковой вине. Но, привет, ты все еще можешь продолжать их защищать, это "нормально", – написал Долгополов в Twitter.

Действительно, лучше и не скажешь всем защитникам россиян, которые требуют вернуть спортсменов из страны-агрессора на мировые площадки.

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Ранее Александр Долгополов высмеял Макрона после его поста об трагедии в Кременчуге. Украинец развеял иллюзии президента Франции о том, что россияне не знают правды о войне в Украине.