Екстенісист Олександр Долгополов спробував розвіяти ілюзії президента Франції про те, що росіяни не знають правду про війну в Україні

Олександр Долгополов прокоментував наміри Макрона достукатися до росіян

Вчора російські фашисти обстріляли Кременчук. Одна з ракет потрапила до торгового центру "Амстор", що викликало величезну пожежу та 18 загиблих людей.

Світова спільнота з жахом відреагувала на теракт з боку РФ. Президент Франції Еммануель Макрон шокований такими діями армії Путіна і вирішив відкрити росіянам очі на те, що відбувається в Україні, написавши навіть пост російською мовою.

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На такий твіт президента відреагував український екстенісист Олександр Долгополов. Боєць тероборони відзначив, що росіяни все чудово знають.

"Еммануель, не треба прикидатися, ніби росіяни не знають правду. Вони все знають і радіють цьому".

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Зазначимо, що Росія продовжує тероризувати населення нашої країни. Сьогодні фашисти обстріляли стадіон у Миколаєві, через що на арені виникла величезна вирва.