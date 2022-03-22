Росіяни відповідальні за дії Путіна. Український фігурист підтримав бан спортсменів із мордору

Олександра Назарова та Максим Нікітін / Фото: Reuters

З 23 по 27 березня у французькому Монпельє проходитиме чемпіонат світу з фігурного катання. Світовий спортивний форум буде проходити без фігуристів з Росії та Білорусі.

Міжнародний союз ковзанярів відсторонив фігуристів з цих країн за агресію, яку розв'язав Путін та його зграя.

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Спортсмени, як і всі громадяни Росії та Білорусі, мають відповідати за дії своєї влади, вважає фігурист збірної України Максим Нікітін.

"Я підтримую ці обмеження. Нам оголосив війну та віддав наказ наступати в Україну президент Росії Володимир Путін. Але цю людину обрав "на папері" весь російський народ. У Харкові розбомбили багато шкіл, цивільних будинків, муніципальних та історичних споруд. У нас дуже гарне місто, його центр... Зараз майже немає. Це є фашизм. Поки що в тому, що відбувається, винні всі російські громадяни. Я не кажу, що окремі спортсмени стоять і стріляють у нас – ні. Але я вважаю, що це справедливо зараз покарати їх таким чином, щоб люди в Росії зрозуміли, що світ не згоден. Весь світ каже, що так не можна", – цитує Нікітіна Суспільне.Спорт.

Олександра Назарова і Максим Нікітін / Фото: Reuters

Зазначимо, що на чемпіонаті світу у Монпельє збірна України буде представлена п'ятьма спортсменами у трьох дисциплінах.

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Заявка збірної України на чемпіонат світу-2022 з фігурного катання:

Танці на льоду: Олександра Назарова / Максим Нікітін

Чоловіче одиночне катання: Іван Шмуратко

Спортивні пари: Софія Голіченко та Артем Даренський

Ще одна можлива учасниця чемпіонату світу Анастасія Шаботова знялася зі змагань. Українська фігуристка лайкнула пост пропутінської шавки Плющенко про "спецоперацію в Україні". Як наслідок – партнерки зі збірної Анастасія Архипова та Таїсія Спесивцева послали Анастасію слідом за російським військовим кораблем.