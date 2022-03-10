Росіяни, досить вдавати, що немає війни! Магучіх дізналася ціну "обіймашок" з окупантами

Магучіх дізналася ціну "дружби" росіян на власному досвіді / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Після олімпійських обіймів з росіянкою Ласіцкене у Токіо Ярослава Магучіх потрапила під хвилю критики. Але коли Росія розв'язала війну в Україні, Ярослава чітко визначила, хто агресор.

Українська спортсменка-висотниця звернулася до росіян через свій Instagram.

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"Кілька днів вся Україна прокидається від вибухів та пострілів.

Росія розпочала війну з нами, але ми сильний народ і даємо відсіч, сьогодні весь народ України допомагає нашій армії, один одному, чим може, ми всі витримаємо разом. Для росіян: вистачить вдавати, що немає війни! Росія напала на Україну! Бомблять міста, стріляють у мирних жителів, і це наша реальність! Не діючи, ви підтримуєте війну! Ми не хочемо війни, але захищатимемо наш дім", – написала Магучіх.

Зазначимо, що Марія Ласіцкене, з якою обіймалася на Олімпіаді-2020 Магучіх, ніяк не відреагувала на війну в Україні. Ось і вся ціна російським "обнімашкам".