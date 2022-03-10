Россияне, хватит делать вид, что нет войны! Магучих узнала цену "обнимашек" с оккупантами

Магучих узнала цену "дружбы" россиян на собственном опыте / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

После олимпийских объятий с россиянкой Ласицкене в Токио Ярослава Магучих попала под волну критики. Но когда Россия развязала войну в Украине, Ярослава четко определила, кто агрессор.

Украинская спортсменка-высотница обратилась к россиянам через свой Instagram.

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"Несколько дней вся Украина просыпается от взрывов и выстрелов.

Россия начала войну с нами, но мы сильный народ и даем отпор, сегодня весь народ Украины помогает нашей армии, друг другу, чем может, мы все выдержим вместе. Для россиян: хватит делать вид, что нет войны! Россия напала на Украину! Бомбят города, стреляют по мирным жителям, и это наша реальность! Бездействуя, вы поддерживаете войну! Мы не хотим войны, но будем защищать наш дом", – написала Магучих.

Отметим, что Мария Ласицкене, с которой обнималась на Олимпиаде-2020 Магучих, никак не отреагировала на войну в Украине. Вот и вся цена российским "обнимашкам".