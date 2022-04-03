Росіян для мене не існує. Михайличенко проїхався по "друзях" з РФ

З усіх партнерів зі збірної СРСР Михайличенку зателефонував лише один / Фото: Колаж: Сьогодні

Перший віцепрезидент УАФ Олексій Михайличенко під час своєї футбольної кар'єри виступав за національну та олімпійську збірні СРСР, де з ним грали багато футболістів з російських команд. Але з великої кількості партнерів по збірній тільки один зателефонував йому після нападу РФ на територію України.

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"Я багато спілкувався з багатьма гравцями, які грали в олімпійській, національній збірній, і в принципі дуже добре з ними спілкувалися. Але єдиний із росіян, хто мені зателефонував – це Ігор Скляров, що нині живе в Америці, Чикаго.

Його дружина – відома гімнастка і вони працюють там давно, він у великому шоці. Після спілкування зі своїми одноклубниками, друзями з Росії він згодом казав, що це більше Північна Корея, ніж Росія.