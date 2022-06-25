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Росія, війна та брудні гроші. Тренер пояснив, чому вигнав зі збірної Польщі футболіста

Олексій Андрейцев
25 червня, 15:05
Півзахисник Мацей Рибус провів за збірну Польщі 66 матчів і мав поїхати на ЧС-2022, але вирішив продовжити кар'єру в Росії

Рибус погодився з головним тренером, що йому не місце у національній збірній / Фото: Колаж: Сьогодні

Головний тренер збірної Польщі позбувся півзахисника Мацея Рибуса, який після початку війни підписав контракт із московським Спартаком. Футболіста виключено із заявки команди на ЧС-2022.

Чеслав Міхневич пояснив польським ЗМІ, чому так вчинив.

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"Це було повністю моє рішення. Я зателефонував Мацею і все пояснив. Рибус поставився з розумінням. Він знає, що відбувається навколо нього, і перебуває у постійному контакті зі своїми товаришами по команді.

Мацей зрозумів моє рішення і сказав мені: "Я знаю, що станеться, якщо мене викличуть. Нашій збірній потрібна спокійна обстановка і я чудово це розумію".

Ви можете подивитися на це з двох сторін. Одна це, звісно, Росія, війна та брудні гроші тощо. З іншого боку, дружина Рибуса росіянка і вона сказала, що не хоче приїжджати до Польщі", – сказав Міхневич в інтерв'ю goal.pl.

Рыбус залишився в Россії після початку війни / Фото: Колаж: Сьогодні

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