Росія, війна та брудні гроші. Тренер пояснив, чому вигнав зі збірної Польщі футболіста

Рибус погодився з головним тренером, що йому не місце у національній збірній / Фото: Колаж: Сьогодні

Головний тренер збірної Польщі позбувся півзахисника Мацея Рибуса, який після початку війни підписав контракт із московським Спартаком. Футболіста виключено із заявки команди на ЧС-2022.

Чеслав Міхневич пояснив польським ЗМІ, чому так вчинив.

"Це було повністю моє рішення. Я зателефонував Мацею і все пояснив. Рибус поставився з розумінням. Він знає, що відбувається навколо нього, і перебуває у постійному контакті зі своїми товаришами по команді.

Мацей зрозумів моє рішення і сказав мені: "Я знаю, що станеться, якщо мене викличуть. Нашій збірній потрібна спокійна обстановка і я чудово це розумію".

Ви можете подивитися на це з двох сторін. Одна це, звісно, Росія, війна та брудні гроші тощо. З іншого боку, дружина Рибуса росіянка і вона сказала, що не хоче приїжджати до Польщі", – сказав Міхневич в інтерв'ю goal.pl.