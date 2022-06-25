Россия, война и грязные деньги. Тренер объяснил, почему выгнал из сборной Польши футболиста

Рыбус согласился с главным тренером, что ему не место в национальной сборной / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Главный тренер сборной Польши избавился от полузащитника Мацея Рыбуса, который после начала войны подписал контракт с московским Спартаком. Футболист исключен из заявки команды на ЧМ-2022.

Чеслав Михневич объяснил польским СМИ, почему так поступил.

"Это было полностью мое решение. Я позвонил Мацею и все объяснил. Рыбус отнесся с пониманием. Он знает, что происходит вокруг него, и находится в постоянном контакте со своими товарищами по команде.

Мацей понял мое решение и сказал мне: "Я знаю, что произойдет, если меня вызовут. Нашей сборной нужна спокойная обстановка и я прекрасно это понимаю".

Вы можете посмотреть на это с двух точек зрения. Одно это, конечно, Россия, война и грязные деньги и так далее. С другой стороны, жена Рыбуса россиянка и она сказала, что не хочет приезжать в Польшу", – цитирует Михневича goal.pl.