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Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
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Росія програвала на Євро за гроші: грандіозний скандал у гандболі

Олег Люлька
21 вересня, 15:47
Гандболісти молодіжної збірної РФ заробляли гроші, ставлячи на свої поразки по ходу європейської першості в Хорватії

Молодіжна збірна Росії з гандболу

Комісія з етики федерації гандболу Росії ухвалила рішення тимчасово відсторонити від участі в змаганнях вісьмох гравців чоловічої юнацької збірної РФ до 19 років за підозрою в причетності до протиправних схем, пов'язаних зі ставками на матчі, які проводила команда.

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Підозри з боку ФГР викликали кілька матчів юнацького чемпіонату Європи з гандболу, який відбувся в Хорватії у серпні цього року.

На попередньому етапі російські гандболісти програли Німеччині (27:35), Данії (26:38) і Норвегії (24:29). Потім були поразки від Австрії (19:36), Франції (17:36) і Ізраїлю (31:33). І нарешті, перемога над Австрією (31:24), яка дозволила РФ посісти передостанній, 15-й, рядок з-поміж 16 учасників.

"Факти, виявлені комісією з етики, викликають у мене не тільки обурення, але й почуття глибокого розчарування стосовно молодих гравців. Ми докладаємо багато зусиль для того, щоб вивести чоловічий гандбол із затяжної кризи, в якій він опинився останніми роками. Однак перемогти недугу можна тільки одним способом: розкрити нарив і якомога швидше почати лікування, можливо, навіть хірургічне", – заявив президент ФГР Сергій Шишкарьов

"Ми обурені такою поведінкою гравців. Вони взяли на себе сміливість торгувати не тільки честю команди, не тільки ім'ям клубів, які їх делегували до збірної, а й фактично честю країни", – додав генеральний директор ФГР Лев Воронін.

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