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Договірні матчі: суд виправдав 12 українців, довічно вигнаних вірменами з футболу

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
29 липня, 14:16
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Спортивний арбітражний суд Лозанни зняв звинувачення і дискваліфікації, накладені на українських тренерів і гравців футбольною владою Вірменії
Тренер Сергій Литовченко виправданий
Тренер Сергій Литовченко виправданий / Фото: Facebook

Про виправдувальне рішення Лозанни стосовно українців повідомив адвокат Юрій Юрченко у себе в Facebook.

Серед тих, з кого зняли довічне відлучення від футболу, колишній тренер жіночої збірної України з футболу Анатолій Пісковець і Сергій Литовченко, днями призначений новим наставником першолігового донецького Олімпіка.

Читайте також: Команда Першої ліги знімається з чемпіонату після матчу 1-го туру з Металістом – деталі скандалу

Крім них, виправдувальні рішення суду Лозанни отримали: Євген Захарченко, Ігор Биковський, Ярослав Ясницький, Дмитро Копитов, Артем Пилипенко, Ілля Ходуля, Сергій Дячук, Антон Антошин, Тимофій Шеремета (ексфутболісти вірменського Локомотива) і Максим Дробний (ексвласник Локомотива ).

Судові витрати зобов'язана покрити Федерація футболу Вірменії.

В тренді

Нагадаємо, минулого літа уВірменії достроково завершили чемпіонат з футболу в Першій лізі через скандали з договірними матчами

Тоді футбольна влада Вірменії ухвалила рішення дискваліфікувати 58 людей, 25 з яких – українці.

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