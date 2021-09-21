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2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
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Россия проигрывала на Евро за деньги: грандиозный скандал в гандболе

Олег Люлька
21 сентября, 15:47
Гандболисты молодежной сборной РФ зарабатывали деньги, ставя на свои поражения по ходу европейского первенства в Хорватии

Молодежная сборная России по гандболу

Комиссия по этике федерации гандбола России приняла решение временно отстранить от участия в соревнованиях восьмерых игроков мужской юношеской сборной РФ до 19 лет по подозрению в причастности к противоправным схемам, связанным со ставками на матчи, которые проводила команда.

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Подозрения со стороны ФГР вызвали несколько матчей юношеского чемпионата Европы по гандболу, который состоялся в Хорватии в августе этого года.

На предварительном этапе российские гандболисты проиграли Германии (27:35), Дании (26:38) и Норвегии (24:29). Затем были поражения от Австрии (19:36), Франции (17:36) и Израиля (31:33). И наконец, победа над Австрией (31:24), позволившая РФ занять предпоследнее, 15-е, место среди 16 участников.

"Факты, выявленные комиссией по этике, вызывают у меня не только возмущение, но и чувство глубокого разочарования в отношении молодых игроков. Мы предпринимаем множество усилий для того, чтобы вывести мужской гандбол из того затяжного кризиса, в котором он оказался в последние годы. Однако победить недуг можно только одним способом: вскрыть нарыв и как можно быстрее начать лечение, возможно, даже хирургическое", – заявил президент ФГР Сергей Шишкарев.

"Мы возмущены подобным поведением игроков. Они взяли на себя смелость торговать не только честью команды, не только именем клубов, которые их делегировали в сборную, но и фактически честью страны", – добавил генеральный директор ФГР Лев Воронин.

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