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Львів --
Динамо --
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Дніпро-1 --
Колос --
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Минай --
Десна --
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Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
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ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
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Аякс --
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Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
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Аталанта --
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Головна Спорт Новини Формули-1

Росія на дні, Гамільтон падає: зміна лідера у Формулі-1

Олег Люлька
10 жовтня, 17:23
На автодромі в Стамбулі завершилася гонка Гран-прі Туреччини Формули-1. Перемогу за її підсумками святкував пілот Мерседеса Валттері Боттас

Боттас і Ферстаппен / Фото: Reuters

Другим став гонщик команди Ред Булл Макс Ферстаппен. Замкнув трійку найкращих напарник Ферстаппена, мексиканець Серхіо Перес.

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Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон, який напередодні виграв кваліфікацію, але через незаконну заміну двигуна стартував аж з 11-го місця, став у Стамбулі п'ятим.

А останній, 20-й, рядок посів гонщик Хааса Микита Мазепін – син російського олігарха, власника "Уралхіма" Дмитра Мазепіна.

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Відзначимо, що після цього етапу Гамільтон втратив лідерство в загальному заліку пілотів Формули-1. В активі британця 256,5 очка. Очолив рейтинг Ферстаппен. На його рахунку 262,5 бала.

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