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Рух --
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Ингулец --
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Верес --
Мариуполь --
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Ворскла --
Шахтер --
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Львов --
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Россия на дне, Хэмилтон падает: смена лидера в Формуле-1

Олег Люлька
10 октября, 17:23
На автодроме в Стамбуле завершилась гонка Гран-при Турции Формулы-1. Победу по ее итогам праздновал пилот Мерседеса Валттери Боттас

Боттас и Ферстаппен / Фото: Reuters

Вторым стал гонщик команды Ред Булл Макс Ферстаппен. Замкнул тройку лучших напарник Ферстаппена, мексиканец Серхио Перес.

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Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон, накануне выигравший квалификацию, но из-за незаконной замены двигателя стартовавший аж с 11-го места, стал в Стамбуле пятым.

А последнее, 20-е, место занял гонщик Хааса Никита Мазепин – сын российского олигарха, владельца "Уралхима" Дмитрия Мазепина.

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Отметим, что после этого этапа Хэмилтон потерял лидерство в общем зачете пилотов Формулы-1. В активе британца 256,5 очка. Возглавил рейтинг Ферстаппен. На его счету 262,5 балла.

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