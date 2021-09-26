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СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Ганьба російського мажора на домашній гонці Формули-1, а дощ зіграв за Гамільтона

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
26 вересня, 17:58
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Гран-прі Формули-1 в Сочі виграв Льюїс Гамільтон, а останній рядок серед тих, хто фінішував, посів представник РФ Микита Мазепін
Гамільтон і Мазепін - переможець і невдаха
Гамільтон і Мазепін - переможець і невдаха / Фото: Reuters

Перемогу на автодромі в Сочі святкував пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон, другим став гонщик команди Ред Булл Макс Ферстаппен, що стартував з кінця стартової решітки через заміну двигуна і відіграв 18 рядків. Замкнув трійку найкращих Карлос Сайнс із Феррарі.

Відзначимо, що сенсаційну перемогу в дощовій гонці міг здобути Ландо Норріс із Макларена, проте він вилетів із траси і втратив першу сходинку, ставши лише сьомим.

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Двоє пілотів, Ніколас Латіфі (Вільямс) і Мік Шумахер (Хаас), по ходу гонки зійшли з траси. А останній, 18-й, рядок з тих, хто фінішував, дісталося росіянину Микиті Мазепіну – синові російського олігарха, власника "Уралхіма" Дмитра Мазепіна, хлопцю, якого називають головним гоночним мажором РФ.

Додамо, що для Льюїса Гамільтона перемога в Сочі стала 100-ю у Формулі-1 за всю кар'єру. В особистому заліку нинішнього сезону британець (246,5) вийшов на першу сходинку, обійшовши Ферстаппена (244,5).

ТОП-5 ЗА ВИГРАНИМИ ГРАН-ПРІ

  • Льюїс Гамільтон – 100
  • Міхаель Шумахер – 91
  • Себастьян Феттель – 53
  • Ален Прост – 51
  • Айртон Сенна – 41
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